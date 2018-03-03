﻿警懲精銳部隊逾百人如臨大敵 極重犯提堂反恐級押解

被國際刑警「紅色通緝令」通緝的印度籍男子文子星，涉嫌參與上月九日尖沙咀四億五千萬日圓解款劫案，昨天由荔枝角收押所押至九龍城裁判法院提堂。由於文被指是恐怖份子及國際刑警通緝犯，警方及懲教署兩大紀律部門高度設防，首次派出多支精銳隊伍包括反恐特勤隊及「懲教署飛虎隊」等逾百人嚴密護送，大陣仗前所未見。



囚禁文子星的荔枝角收押所昨早六時起已有大批警員和懲教人員在場戒備。數十名交通警員列隊進入懲教所，連同部份穿上避彈衣、戴上頭盔及荷槍實彈的軍裝警員，現場曾一度聚集半百警員，附近山頭亦有警員駐守，氣氛緊張。



約八時二十分，押解文的最高級別囚車「鐵甲威龍」在多輛警察電單車、衝鋒車和懲教署囚車等護送下駛出懲教所。有「懲教署飛虎隊」之稱的區域應變隊，在囚車上坐在疑犯前後戒備。護送車隊不採用慣常行駛路線，改用較少交通燈位的路線往九龍城裁判法院。車隊路過之處，均有警員預早截停其他車輛。



入庭須經嚴密安檢



約十四分鐘後，囚車抵達九龍城裁判法院。近百名持槍的衝鋒隊警員、反恐特勤隊人員、機動部隊及軍裝警員早在法院附近站崗，戒備森嚴。九龍城裁判法院外，除了數十名機動部隊及衝鋒隊警員十步一警把守外，同時首次派出反恐特勤隊（CTRU）在法院外巡邏，戒備森嚴。審訊樓層警方負責安檢工作，傳媒和公眾人士須接受手提金屬探測儀器檢查，並搜查隨身物品，液體亦不得帶進庭內。



審訊後，警方重新佈防，再封閉附近道路。載着文子星的「鐵甲威龍」囚車，約十二時二十五分離開法院，十九分鐘後駛返荔枝角收押所。護送車隊數目及排列均與上庭時一樣。今次警方及懲教署整個佈防可謂滴水不漏，與當年押送重犯葉繼歡及季炳雄提堂相比，更是有過之而無不及。