﻿政黨紛促加碼派錢 向「三無人士」發3000元﻿政黨促「加碼」派錢﻿ ﻿向「三無」人士發3000元﻿

港府今年度錄得破紀錄一千三百八十億元財政盈餘，但新一份《財政預算案》未有提及「全民派錢」，引起社會反響。多名政黨昨促請「加甜」、「加碼」，包括向「三無」人士派發三千元、公屋免租及電費補貼等。財政司司長陳茂波重申，政府要有智慧地運用資源，目前經濟情況毋須以「派錢」刺激消費。



身兼行政會議成員的新民黨主席葉劉淑儀昨提出，向無交稅、無物業、無交差餉的「三無」成年香港永久居民，發放三千元現金津貼。她形容《預算案》四平八穩，但遺漏一群「三無人士」，特別是收入不高的年輕人，預計建議有一百一十七萬至一百九十二萬人受惠，涉及約六十億元公帑，將約見陳茂波表達意見。



葉劉將約見財爺



民建聯陳克勤亦提出四項「加碼」措施，包括公屋免租、電費補貼、放寬N無津貼申領資格及減免學生債務，對於「派錢」亦不反對。至於工聯會黃國健亦對「派錢」持開放態度。民主黨更提倡向未能享受退稅優惠的市民派發六千元。



陳茂波昨在電台節目解釋，「全民派錢」在社會上具爭議，重申政府資源需有智慧地運用，「派錢」不符現屆政府理財新哲學，而在目前經濟環境下亦毋須靠「派錢」刺激消費。他指，社會不應只聚焦於盈餘分配，認為單靠一份《預算案》解決社會貧富差距並不現實，強調政府一直有為基層市民提供持續支援。



另外，《預算案》向海洋公園撥款三億一千萬元，公園計劃向本港中小學生免費派發一萬張門票，商務及經濟發展局局長邱騰華指，撥款將用於支援教育及旅遊推廣工作，而免費門票是公園回饋社會的表現，預料會以學校為單位，以課外活動形式進行。



