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﻿幼園社工先導計劃 不排除恆常化

2018-03-03 列印
■羅致光透露，有關計劃將參考現時中學的獨立社工隊運作模式。
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　　近月接連發生虐兒事件引起社會關注，新一份《財政預算案》提出以獎券基金撥款五億零四百萬元，推出資助幼稚園、幼兒中心及幼稚園暨幼兒中心的社工服務先導計劃，勞工及福利局局長羅致光昨天表示，不排除將計劃恆常化。

三年內涵蓋760幼園

　　羅致光透露，將參考現時中學的獨立社工隊運作模式，編制上會由多名社工同時支援不同機構，初步預算每名社工照顧六百名兒童。他指，計劃分成三個階段分批接觸不同機構，目標三年內涵蓋七百六十間幼稚園及幼兒中心，為約十五萬名學童提供服務，若計劃成功不排除恆常化。

　　另外，《預算案》預留一百五十億元取消強積金對沖安排，較上屆政府的注資金額多一倍，羅致光認為反映政府有決心取消對沖，不排除再「加碼」，對今年第二季就有關方案作決定感樂觀。

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