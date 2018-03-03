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﻿涉襲擊印傭 79歲婦保釋候查

2018-03-03 列印
　　網上瘋傳老婦涉虐待家中三十五歲印尼女傭案，警方調查後前晚在黃大仙拘捕一名七十九歲姓彭老婦，涉嫌普通襲擊及刑事恐嚇，經帶署調查後，昨日警方已獲准她保釋候查，下周初返警署報到。

　　消息稱，被捕彭婦在警署接受盤查時，自稱患有腦退化症，對涉嫌虐傭事件無法記起。她獲准保釋後，由女兒到警署接返黃大仙宏景花園住所。

　　有街坊稱，平時見被捕老婦很好人，不清楚她涉嫌虐打女傭。

　　有外籍女傭則表示，與僱主相處很好，沒有問題。

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