﻿有人拆除地磚疑補鑊 司馬文懶理地台危及斜坡 團體今向地政署投訴

立法會補選將於周日（三月十一日）舉行，參選人之一的南區區議員司馬文，其西貢村屋寓所被揭佔用官地並僭建大地台一事，持續發展。他面對質疑，一直以「擠牙膏」方式回應，早前地政署發警告信下令拆除大地台上的地燈，他才照辦；但他向傳媒強調大地台非他興建，他不負責拆卸。直至昨日，本報發現大地台表面地磚大半被剷走，疑是「補鑊」舉動。有測量師形容，只拆地磚，不過是「搣走張包裝紙」，估計大地台對斜坡仍構成風險。有團體今日向地政署投訴，促請盡快嚴正執法。



參加立法會建築、測量、都市規劃及園境界補選的司馬文，上月被地政署證實其西貢清水灣道五塊田的村屋寓所佔用側邊官地斜坡，該處有一個七米高、估計重達九十噸的半圓形大地台。司馬文指大地台非其興建，但他曾承認在上面「舊磚鋪上新磚」。他上月應地政署要求清拆地台上地燈，但他強調大地台非由他所建，且署方沒提出要求，他不負責拆卸。



測量師指不拆地台危機仍在



事隔近兩周，記者昨午發現大地台表面的石磚被人剷走大半，但未見大型清拆痕跡。記者多次致電司馬文，欲查詢清拆石磚是出於其決定或是按當局指示，惟電話均未獲接聽。至截稿前，地政署亦未有回應。



團體質疑有違法理



測量師何鉅業形容，只拆地磚而不拆整個地台，猶如「淨係搣走張包裝紙」，不會減輕大地台給斜坡的負擔。他憂慮大地台與斜坡泥土之間一旦有雨水滲入，泥土變鬆軟，大地台或會移動，甚至下塌，影響斜坡穩定，促請司馬文盡快拆卸整個大地台，並交由土力工程師作安全評估。



事件引起公眾關注。「二十三萬監察」王國興表示，大地台重達九十噸，臨近雨季，司馬文僅拆去地燈，又疑剷走表面地磚，地台積水機會更大，或加重斜坡的負擔。他指司馬文購入單位十二年，當局一直未有採取執法行動，至霸佔官地及僭建事件被傳媒踢爆，地政署只要求拆地燈，質疑此舉不合常理及不公道，猶如放生司馬文。「佢一個人得（僭建），全世界都得啦！」他今日將會向地政署投訴，促請嚴正執法，並要求署方解釋，是否如司馬文所稱與署方之間存在私人協議，並促司馬文就事件承擔責任。



司馬文將參選下周日立法會建築、測量、都市規劃及園境界的補選，其對手為前建築、測量及都市規劃界議員謝偉銓。







