﻿鄰居反感：罔顧他人安全

司馬文村屋寓所霸佔官地興建大地台，加重斜坡負擔，引起公眾疑慮，有住在斜坡附近的街坊一直不知大地台存在，知悉後才驚覺風險就在身邊。



司馬文村屋位於一斜坡上，對下是一個露天停車場，平時泊有六七輛汽車。一個住在斜坡底附近的外籍男住戶（左圖）向記者表示，住在上址多年，從不知道斜坡上僭建巨型地台，亦不清楚此舉或會威脅公眾安全，直至記者向他解釋才了解該處暗存風險。亦有鄰居批評，司馬文僭建罔顧他人安全，憂慮地台對鄰居或途人造成危險。



司馬文僭建及霸佔官地事件，最初他僅稱家中只有五處僭建，惟其後違規事項愈揭愈多，司馬文回應事件多次反覆無常，他過去曾承認「舊磚上鋪上新磚」，之後又稱地台非其興建，故不會拆除，惟至昨日，地台的地磚被剷走。