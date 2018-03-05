﻿傳媒揭佔官地僭建個案 前地政署長：當局須主動查風險

司馬文被踢爆其西貢村屋寓所佔用官地並僭建地台，他上周應地政署之令清拆裝在地台的地燈，但問題未解決。有測量師估計該地台位處斜坡上，有塌下風險，或對周遭公眾安全構成威脅。有前地政高官指出，一般而言，經傳媒公開的霸佔官地和僭建個案，若對公眾構成風險，當局不用等市民舉報，應主動巡查並要求業主清拆，否則當局應代為清拆，然後追討費用。



前地政總署署長劉勵超接受本報訪問時表示，他不評論個別的個案，但一般而言，若官地被人非法佔用或僭建，署方在接獲舉報或人員巡查發現後，一旦證實有違例行為，會發信要求業主還原。劉續指，即使沒有收到舉報，若傳媒已披露事件，認為相關部門應主動採取行動，「唔知就唔做嘢啫，公開咗，就會搵人去跟進」，尤其是公眾關注僭建物或有安全問題。



劉說，一般而言，當局應循三個方向調查每個個案，包括涉事地段是否官地；地段有否興建違例建築；違例建築是否由現時業主興建。如以上三方面均證實，署方會要求業主清拆違例建築，如業主不照辦，當局先行墊支清拆，然後向業主追討費用。



前土力處長：可要求即清拆



前土力工程處處長陳健碩亦指，當局人手有限，難以派員到每處地點巡視，故會否採取行動，很大程度上視乎有否接獲舉報或事件是否受公眾關注。他指當局人員即使在官地發現僭建物，大多會排期清拆。除非該僭建物具有即時危險，危及公眾安全，則會被視為最優先事項，要求業主即時清拆。他舉例指上世紀依山坡非法興建的寮屋，當時造成山泥傾瀉威脅，後被政府當局強行清拆，即屬此例。陳補充，霸佔官地等同擅取政府公物，當局可根據情況，引用相關《土地條例》檢控業主，罪行可達刑事程度。



