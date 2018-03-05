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﻿黃偉綸網誌論舊樓 冀盡快通過預算案

2018-03-05 列印
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　　全港有逾五千幢樓齡達五十年或以上的大廈，發展局局長黃偉綸昨在網誌指，政府將動用三十億元推展「樓宇更新大行動2.0」，冀透過進行維修保養，保障樓宇安全及延長樓宇的可使用年期，期望立法會能盡快通過財政預算草案，讓計劃得以盡快落實。

　　黃偉綸指，明白有些業主，特別是高樓齡「三無大廈」的業主即使有意履行責任，但亦可能因各種困難而未能進行，因此政府推展「樓宇更新大行動2.0」，期望更有效運用資源，聚焦協助居於合資格樓宇的自住業主。局方亦會要求參加計劃的業主使用市建局「招標妥」服務，以打擊圍標。

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