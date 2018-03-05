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﻿毒販壓麵條機運可卡因抵港

2018-03-05 列印
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　　海關上周搜獲共值三千二百五十萬元的可卡因，拘捕三名南美籍女子，搗破一個跨境販毒集團。海關上月接獲線報，有南美販毒集團運毒來港。海關深入調查後，發現該集團運毒路線迂迴，毒品由巴西里約熱內盧空運抵內地，再輾轉運至本港。

　　關員日前鎖定數名目標人物，遂於上周五至六採開行動，首在先柴灣工業街一個工廈單位拘捕兩名南美籍女子，並在消防協助下拆開單位內兩部壓麵條機，在四條鐵軸內檢獲二十八公斤可卡因。關員之後又在馬鞍山一個服務式住宅單位拘捕另一名南美籍女子，在其西貢清水灣獨立屋搜獲一點四公斤可卡因，並發現一百五十萬港元及十萬美元（折合約七十八萬港元）現金。

　　被捕三名女子均為販毒集團骨幹成員，年齡介乎二十八至三十一歲，三人均被控販運危險藥物罪，今日提堂。
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