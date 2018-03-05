﻿陪月業有「錢」途

近年，不少內地自由行或「水貨客」趁着大型BB購物節的瘋狂打折，提早半個月就做好採購計劃，組團拖着行李箱前來掃貨。小到一隻幼兒牙刷，大到一部進口BB車，都是他們的心水貨品。隨內地「二胎」政策實施，母嬰用品需求強勁。



然而，由於現在年輕一輩父母對醫療、飲食的科學意識提高，行業由單一的產品零售，已衍生出眾多服務型產業，尤其是婦幼專科醫療機構、產後復康、陪月服務等。



在這個行業中，我亦認識北京一位初創女企業家王蕾，她畢業於北京大學護理專業，赴英國完成公共健康和人力資源管理碩士課程。回國後王蕾在北京醫院醫務行政部門工作，累積了豐富管理經驗，期間她看到行業的商機。此時她已是兩位小朋友的媽媽，經過一番深思熟慮，還是決定辭職走上創業之路，成立北京美嘉康泰，為當地醫院提供病房陪護。



我們參觀過這間公司以及其合作醫院，其中新世紀婦嬰醫院是他們合作機構之一，可見到院內設有美嘉康泰辦公室、擺設服務單張，今年他們更與北京醫院開始獨家合作，意味其擁有更穩定的客戶資源。



萬事開頭難，王蕾告訴我們，人員流失率高，護工缺少培訓是創業初期遇到的最大困難。因此，她亦曾多次拜訪百本，與我們交流香港的管理模式。這家未滿三年的年輕企業，年收入近千萬元人民幣。



我們身邊不乏成功女企業家，她們身上剛柔並濟的一面確實讓人佩服。而在母嬰護理服務中的溝通方式及心理需求上，女性管理者更顯競爭優勢。行業市場需求之大，相信這班職場媽媽將會是商業戰場上的生力軍。



作者簡介：百本醫護（2293）主席，創意創業會會長



