﻿粗野遊戲防焦慮 提升抗逆力

保護孩子是所有父母的天性，但孩子如「小公主」、「小王子」般受着家人萬千寵愛，對孩子而言，就未必是好事，容易出現情緒問題，抗逆力亦較低。澳洲一項研究發現，兒童在安全情況下冒險、培養正面的競爭態度，有助預防童年出現焦慮症狀。 文：王蘊芝



小朋友若過度受父母保護，容易變得倚賴，當面對生活上的挑戰，更會感到焦慮。麥覺理大學情緒健康中心與阿姆斯特丹大學和雷丁大學合作的一項研究發現，在三百一十二個受調查的家庭中，百分之七的子女出現焦慮問題，當中女孩的比例較男孩多。



女孩受呵護 焦慮較男孩多



研究人員認為女孩較易焦慮與父親多跟兒子玩追逐打鬧式的粗野遊戲（rough and tumble play）有關，建議父母多嘗試讓孩子，尤其是女兒挑戰自己的極限，例如讓孩子感到害怕、輸掉遊戲、鼓勵他們在不熟悉的環境下安全地冒險，有助減少出現焦慮的危機。研究又指，採用挑戰式教養行為的父母，會成為孩子童年的保護者。澳洲心理健康組織「beyondblue」近期發表的一項研究亦指，讓孩子應付安全的挑戰、教導他們正向思考，可建立抗逆力，有助他們日後遇上困難時，更容易處理負面情緒。據「beyondblue」指出，焦慮症狀包括經常尋求他人安撫、容易擔憂、討厭嘗試新事物和容易感到沮喪，而且很容易演變成社交焦慮症、分離焦慮及強逼症等焦慮症，因此不容忽視。



三招抗逆自強



「beyondblue」進行為期一年研究後，建議家長參考以下三招：



一、辨別逆境 學同理心



父母宜訂下固定時間，為孩子講故事後，跟他們討論故事中有哪些困難及逆境，以及書中角色在逆境解決問題的方法，最好是找一些涵蓋不同身份背景角色（如女性、殘疾人士）的故事書，令他們了解不同人的困境，想像假如自己遇上同樣的處境會有甚麼感受。



二、隨時支援 勇於求助



家長應不時鼓勵孩子訴說自己的困難，不要羞於求助。當他們的情緒低落需要支援，家長可跟他們多聊天、聆聽其感受。平日亦可跟小朋友討論當遇上不同的困難時，可按情況及需要尋求其他人或相關機構的協助。



三、承擔困難 累積經驗



若孩子心靈脆弱，遇上困難時容易感沮喪，認為是自己造成的錯誤。家長可鼓勵他們勇於承擔困難，並詳細解釋毋須為當下困難而失意，因為每次的難題都是一個珍貴學習機會，把握機會，在困難中學習解決問題的知識和技巧，日後再遇上困難就會更有能力去處理。



