﻿文青版籠屋現旺角 共用空間不對辦

以往旺區中的籠屋被視為香港恥辱，本港居住空間愈來愈細，現代版籠屋再現。有公司利用共享概念作為噱頭，將旺角唐樓改造成「共居生活空間」，吸引年輕人租住，宣傳圖營造出一片文青氣息，本報記者前往「睇樓」，發現所謂共居空間，實物與概念圖相差甚遠，實物不過是靚版籠屋。有曾參觀的市民亦在網上指共居空間有如現代籠屋。



私人公司Synergy前年收購了旺角登打士街十至十二號、以及毗鄰的東安街五十號共三幢五層高的唐樓，花近一年時間將之活化，打造成「共居生活空間」，並命名為「書匯」，原理仿效了國外流行的「Share House」，即住宅內除自己房間外，其餘地方均屬公共空間，所有租客均可使用。



單人牀位月租3000起



「書匯」共提供一百六十六個牀位，包括三種類別：單人牀位、單人空間及雙人空間，每月租金由三千至六千元不等，現時已有七成牀位租出。據其網站及宣傳小冊子的相關概念圖，可見每個牀位錯落有致，猶如私人小天地；公共空間更是寬敞舒適，放有多張梳化及一部大電視，更有壁畫、盆栽等裝飾增添情趣。



網民抨慘過住劏房



本報記者佯裝有興趣租牀位，由「書匯」負責人帶領「睇樓」，發現實物與概念圖相距頗遠。其中作為噱頭的公共空間，面積其實只有約兩米乘兩米，靠牆放有兩張膠桌及數張膠椅；至於單人牀位，有如以往的「籠屋」或「太空艙」，只是較為乾淨，僅夠一個成人躺臥無剩餘空間。月租較貴的單人空間亦不遑多讓，一張牀、一張小書桌及一個物品櫃已幾乎塞爆房間。「書匯」每層均設一個廁所及浴室，作為公共設施，大小卻差強人意，其中浴室狹窄得幾乎無法轉身。



「書匯」過去曾舉辦公開參觀活動，有參加的市民事後在facebook撰文，形容所謂共居空間其實跟以往的籠屋差不多，更直言「書匯」只是個美麗的假名。不少網民亦稱：「以文青風格包裝籠屋本質……慘過住劏房。」



「書匯」發言人昨回應本報查詢，承認部份概念圖與實物不符，亦留意到坊間有不少針對其居住環境的批評。她指「書匯」招租以來，收到的反響普遍正面，公司有聆聽不同意見，接下來會計劃在各方面作出改善。她強調共居的理念：「在乎人多過地方。」