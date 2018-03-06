﻿上班族租住 近辦公室方便加班

共居空間開始流行，但「書匯」並非香港首個共居項目。其發展公司Synergy在一五年時已嘗試活化紅磡一幢唐樓試辦共居項目，主力吸引青少年群體租住，背後理念除了創造住宿空間外，亦希望透過引進這種新生活方式，連繫不同文化背景的青年。



由三幢唐樓組成的「書匯」，位於旺角東安街一幢已被香港專上學院租用作學生宿舍，毗鄰登打士街的兩幢則公開招租，租客大多是二十至三十歲的青年。有部份租客由於住所跟公司距離太遠，晚上加班趕不及回家的尾班車，故租住「書匯」方便上下班。



據「書匯」網頁及宣傳小冊子，其以生活文化作為大主題，不同層數亦分別有相應的小主題，包括設計、飲食、電影、時裝、運動等，平日亦會定期舉辦不同活動，如漂書、燒烤、旅遊分享會等，讓租客擴闊社交圈子。