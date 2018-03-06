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﻿冷鋒今抵廣東 港周五低見12℃

2018-03-06 列印
■昨日本港續潮濕，將軍澳一度出現雲海美景。
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　　天氣回暖，全港春霧瀰漫，天文台昨天錄得部份地區氣溫最高逾三十度，但估計今日氣溫顯著轉涼，最低只得十八度，展望於周四有一股東北季候風補充抵港，氣溫將逐步下降，直至周五轉為寒冷，最低氣溫只得十二度。

　　受一股海洋氣流影響，本港昨日氣溫介乎二十三至二十八度，午間大部份地區上升至二十八度，而元朗公園、石崗、九龍城、大美督及上水更錄得超過三十度的高溫。天文台預計，今日有一道冷鋒橫過廣東沿岸，天氣將顯著轉涼，氣溫介乎十八至二十四度。另外，踏入初春，天氣潮濕有霧，昨日濕度百分之八十七，不少高樓大廈均被大霧圍繞。天文台科學主任陳恩進指，隨後有一股東北季候風補充抵港，氣溫進一步下降至十四至二十度，而周五天氣寒冷，天晴乾燥，最低氣溫十二度，隨日間有陽光將上升至十九度，日夜溫差較大。

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