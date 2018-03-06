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﻿美股中段升189點

2018-03-06 列印
　　美國股市本周首個交易日中段向好，杜指報二四七二七點，升一百八十九點；納指則報七三○七點，升五十點。滙控美國預託證券價格見七十七點一六港元，升一點二一港元；騰訊則見四百三十三點九五港元，升八點九五港元。

　　紐約期金報每盎司一千三百二十二點二美元，跌一點三美元；紐約期油則報每桶六十二點四七美元，升一點二二美元。
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