﻿單車男帶警頭盔惹熱議

俗語有云：「無咁大個頭，就唔好戴咁大頂帽」，日前有網民分享多張圖片，但見一名踩單車的便衣男子戴著一個警察頭盔（見圖），在社交平台引起熱議，爭論此舉是否觸犯冒警罪。有大律師指，無合理原因管有警方裝備屬違法行為。



有網民昨在「香港突發事故報料區」發文，稱昨午約十二時半，在土瓜灣浙江街看見一名穿白背心、黑短褲的男子踏着單車男子，頭上卻戴上一個印有「警察」中英文的頭盔，單車尾部亦有一支類似警號燈物體，引起不少網民爭辯此舉是否觸犯冒警罪，亦有人笑稱相中男子「一定好想做交通警」。



執業大律師陸偉雄表示，據《簡易程序治罪條例》第二百二十八章，任何非警務人員如管有屬於警務人員裝備一部份的任何物件，又無法就此作出滿意解釋，即屬違法，可被罰款二百五十元。



