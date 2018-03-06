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﻿八達通再進軍的士業 藉手機App收費

2018-03-06 列印
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　　《施政報告》早前建議推出免入息審查公共交通費用補貼計劃，八達通行政總裁張耀堂（圖左二）昨表示，目前正研究增加領取津貼渠道，除設特定服務站外，便利店、超市甚至在八達通App也可領取津貼，相信可按當局時間表在明年初推出。此外，八達通公司亦計劃提升八達通App，讓市民可透過程式查閱八達通卡內資料，包括所乘搭車程、車資、可獲補貼金額等。

　　另外，張耀堂又透露，八達通公司今年計劃再次向的士業界推廣八達通支付，司機只需下載「商用版八達通」App，便可透過展示二維碼向乘客收取車資，或使用具備NFC功能的安卓手機，而接觸實體八達通卡亦可收取車資。

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