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﻿楊偉雄：電競助帶動其他產業

2018-03-06 列印
　　近年政府大力推動電競發展，早前公開表明有「玩開」足球電子遊戲「FIFA」的創新及科技局局長楊偉雄昨在網誌指，電競可讓青年發揮多元才能，甚至成就事業，認為只要引導得宜，電競甚至可促進青年的健康發展。楊偉雄在網誌再度談及《財政預算案》以一億元帶頭推動電競產業發展的政策，認為透過網絡遊戲平台的真實人與人競賽，可為社會帶來新的商機與青年人新的空間，同時亦帶動其他產業如旅遊、酒店、零售、娛樂等增長。

  他承諾政府將繼續為電競產業的發展創造有利的條件和氛圍，讓更多人能夠把握當中的機遇，促進本港經濟多元發展及營造更多青年事業空間。

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