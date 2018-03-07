﻿豹貓當猛虎 夫妻嚇餐飽

上得山多終遇虎？一對夫婦昨晨往馬鞍山遠足，途經山徑赫見草叢隱現一隻黃色紋身大動物，身長三呎，高一呎多，二人以為遇上老虎，大驚報警。警員及消防接報趕至，大動物不知去向，夫婦受驚送院檢查。其後警方及消防翻山搜索，未見虎蹤，夫婦則由警方提供的圖片中認出所見的大動物實為豹貓，惹來一場虛驚。



涉事李姓夫婦分別三十二歲及三十九歲，二人酷愛大自然，有空便到郊外行山。昨清晨八時許，兩人穿著保暖衣、行山鞋、手套及行山手杖等裝備，前往馬鞍山郊遊，由家樂徑出發，打算前往吊手岩。



警察消防搜山五句鐘



約二十分鐘後，兩人到達山上一個避雨亭，沿着亭後一條隱蔽山路前進，路旁長滿及腰雜草，前行未夠一分鐘，發現草叢異動，一隻長約三呎、高一呎半的黃色大動物出現，與李生李太一度對視；兩人乍看以為遇上老虎，嚇得魂飛魄散，僵立原地二十秒不敢妄動；該大動物未有襲擊意圖，匆匆竄入草叢，二人於是以手機報警。



警方接報大為緊張，連同消防員合共三十多人趕往現場調查，並聯絡漁護署協助。搜救人員浩浩蕩蕩上山，沿山路尋獲夫婦，兩人未有受傷，但「老虎」不知所終。二人驚魂未定，腳軟不敢下山，由救援人員安慰並陪同往沙田威院，妻子下山回應記者提問時口震震：「我都唔知係唔係老虎，只係似！」



警方及消防翻山搜查虎蹤，約五小時後無發現。待夫婦情緒稍為平復後，人員向二人展示一張豹貓的照片，兩人稱所見大動物與豹貓相似，事件證實虛驚一場。對於有「老虎」出沒，昨天往馬鞍山遠足的呂小姐直言不相信有老虎，並打趣稱一旦遇上，會拍照「呃like」。



倘遇捕獵獸 應慢慢後退



浸會大學生物系講師宋亦希表示，行山人士不熟知動物樣貌，加上樹草遮擋視線，容易誤把豹貓錯認為老虎。他形容野生豹貓是天生的捕獵者，性情兇惡，但豹貓驚人，一般不會主動襲擊人類，有時在遠處察覺人類走近，便會迴避。他建議市民如遇上豹貓，應慢慢向後退，切勿打擾或接觸，以保障個人安全。



