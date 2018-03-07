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﻿名人郭秀雲養豹貓當寵物

2018-03-07 列印
■著名藝人郭秀雲早年豪擲十萬元從美國購入混種豹貓。
■遠足人士呂小姐稱，不相信該動物是老虎。
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　　馬鞍山昨天發生豹貓當老虎的驚魂，豹貓在本港不算罕見，亦被列為受保護野生動物，其性情兇惡，不宜領養。坊間有寵物店出售由豹貓與家貓混種的寵物，性格較溫馴，吸引不少市民甚至名人飼養，其中包括著名藝人郭秀雲。

　　浸大生物系講師宋亦希指，豹貓因身上長有類似豹紋斑點得名，主要分佈在八仙嶺、西貢及米埔濕地公園等郊野地區，在港不算罕見。豹貓為夜行動物，主要捕食雀鳥、老鼠或甚他小型動物。

分佈港郊野 受法例保護

　　據漁護署資料，豹貓被列入受保護野生動物，受《保護瀕危動植物物種條例》規管。如市民欲飼養，須提交文件證明其豹貓有五代或以上的家貓血統。混種豹貓性情較溫馴，受不少動物愛好者喜歡，著名藝人郭秀雲早年豪擲十萬元，從美國購入混種豹貓，一度被其抓傷要縫兩針。
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