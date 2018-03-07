﻿地政處警告勿再佔用 研是否清拆地台 司馬文霸完官地懶理政府執手尾

參加立法會建築、測量、規劃及園境界補選的南區區議員司馬文，其西貢別墅非法佔用官地，並使用上面一個僭建地台的醜聞，昨天有新發展。發展局回覆本報查詢表示，地政處已限令他今天之前拆走地台上加設的地燈和地磚；亦將豎立警告牌，防止該官地再被佔用，並研究稍後是否拆除該地台。有測量師批評司馬文長年非法佔用官地，直至當局下令才還原交回，卻不需負責處理僭建物及清拆地台，要由政府執手尾，難以服眾。



司馬文於二○○六年購入位於西貢清水灣道三十三號的村屋別墅，被本報揭發佔用旁邊一幅官地，並使用上面一個僭建地台作遛狗花園。發展局回覆本報查詢指，根據地政處資料顯示，該地台於二千年已存在，未能追查地台是由何人及何時興建，亦未發現政府過往提出拆除的紀錄。地政署於上月二十日發信予司馬文，要求他今日前移除該地台上的照明裝置及地磚。經本報連日報道，司馬文急忙「補鑊」，日前已將之移除。



地政處令今日前移除地磚地燈



回覆表示，地政處為防止該官地遭非法佔用，將豎立警告板；而該處聯同土力工程處及屋宇署人員巡查後，認為地台及其下方的斜坡沒有明顯危險，但基於土地管制的需要，會研究稍後是否有需要拆除該地台。



根據法例，當局須查明誰人在官地上僭建，才可要求該人清拆。雖然沒證據顯示地台由司馬文所建，但他被懷疑不但止加地燈，更有可能加建一層石屎。測量師何鉅業看地台還原相片，發現地燈被拆走後，地燈坑槽形狀整齊，不是鑿出來的，疑是在地台上倒上新石屎，以留位給電線和地燈，不排除有人加厚地台，若經證實，屬在原僭建物上加建，理應負上處置的責任。



何鉅業批評司馬文，長年佔用地台作遛狗花園，現在交還就不理，由地政署「執手尾」，做法不公平，亦難以服眾。



僅還原加建地方



另外，司馬文昨天出席立法會建築測量、都市規劃及園境界的補選論壇，與對手謝偉銓唇槍舌劍。謝偉銓質問司馬文，為何他購入村屋多年，一直不清拆僭建物，反而在補選臨近才按當局指令拆除，司馬文僅回應稱，正還原有加建的地方。謝偉銓又指，司馬文的政綱限制原居民出售村屋，但他身為非原居民，早年購入村屋自住，現在就限制出售，形容其行為是「只許州官放火，不許百姓點燈」。