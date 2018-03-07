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﻿﻿小予恩情況轉差﻿﻿恐須換肝﻿

2018-03-07 列印
■小予恩情況未有好轉，更出現懷疑腦抽筋。
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　　不幸患上膽管閉塞的一歲女嬰予恩，去年十二月初接受肝腸脗合手術，術後心跳一度停頓致腦部受創。其家屬前晚透露予恩情況未有好轉，更出現懷疑腦抽筋，直言「除非肝硬化能逆轉，做肝移植只是時間問題」。

　　小予恩目前仍在瑪麗醫院留醫，其家人前晚十一時許在社交網站facebook專頁「小予恩關懷禱告組」講述小予恩最新情況，指小予恩「肝趨勢轉差」，腹水仍多，且最近出現疑似腦抽筋，目前仍有待腦電圖檢查確認成因：「眼睛向內『鬥雞眼』不停眨眼，頭轉向右，隔幾分鐘發作一次，每次持續幾秒。」小予恩情況曾一度好轉，但上月開始轉差，嚴重腹水引致全身浮腫。家人勉勵關心「小予恩」的網民：「你們一直以來的禱告是沒有白費的，耐心等待奇蹟出現！」

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