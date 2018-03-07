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﻿美股中段跌137點

2018-03-07 列印
　　美國周二股市中段偏軟，杜指報二四七三七點，跌一百三十七點；納指則報七三二二點，跌八點。

　　滙控美國預託證券價格見七十七點○六港元，升零點四六港元；騰訊則見四百四十點○六港元，升一點四六港元。

　　紐約期金中段報每盎司一千三百三十九點五美元，升十九點六美元；紐約期油中段則報每桶六十二點三九美元，跌零點一八美元。

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