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﻿林鄭參觀國家行政學院

2018-03-07 列印
　　到訪北京列席兩會的特首林鄭月娥，昨天聯同政制及內地事務局局長聶德權、特首辦主任陳國基等到國家行政學院參觀，並與學院的領導進行會面。

  林鄭月娥致辭時表示，香港將會開設公務員學院，已大致覓得適合地點，並打算一併開放予對公共行政有興趣的非公務員報讀，期望是次到訪能有助日後的開設計劃。

　　國家行政學院常務副院長馬建堂表示，政務司司長張建宗及公務員事務局局長羅智光去年曾先後到訪國家行政學院，初步探討在港構建公務員學院事宜，強調若香港於籌備成立時有需要，學院會義不容辭提供協助。

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