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﻿樓高五層可供2.5萬龕位 ﻿歌連臣角道擬建骨灰所﻿

2018-03-07 列印
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　　        政府早年提出研究在全港共二十四幅用地發展骨灰龕的可行性，食物環境衞生署計劃在柴灣歌連臣角道興建五層高的骨灰安置所（見圖），預計提供約二萬五千個龕位，造價為七億九千一百七十萬元，最快可於二二年第一季竣工。

　　食環署向立法會食物安全及環境衞生事務委員會提交文件顯示，擬建的骨灰安置所選址位於歌連臣角道對開，毗鄰柴灣華人永遠墳場靈灰閣，面積約三千四百平方米，樓高五層，提供約二萬五千個龕位，設有公共焚香槽、公用清煙環保化寶爐、升降機等設施。

　　有關工程計劃已完成初步環境評審，並已諮詢東區區議會。

　　對於有區議員關注清明節和重陽節期間的交通和行人流量問題，當局指兩次交通影響評估研究顯示，只要加建設有自動扶梯和樓梯的行人通道接連歌連臣角道及新廈街，並在歌連臣角道進行道路擴闊及改善工程，相信可應付高峰期需求。



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