法官陳慶偉指，曾於一二年向公眾及立法會聲稱會全力配合廉署調查，惟廉署翌年接觸他時，他卻保持緘默，未有給予協助，令調查花費大量時間及人力，因此接納控方申請。
曾蔭權須付500萬訟費
法官陳慶偉指，曾於一二年向公眾及立法會聲稱會全力配合廉署調查，惟廉署翌年接觸他時，他卻保持緘默，未有給予協助，令調查花費大量時間及人力，因此接納控方申請。
豹貓當猛虎 夫妻嚇餐飽
上得山多終遇虎？一對夫婦昨晨往馬鞍山遠足，途經山徑赫見草叢隱現一隻黃色紋身大動物，身長三呎，高一呎多，二人以為遇上老虎，大驚報警。警員及消防接報趕至，大動物不知去向，夫婦受驚送院檢查。其後警方及消防翻...
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女乘客轟「形同虛設」 穗女性車廂擠滿男人
為了防止女性被性騷擾，減少女性遭到非禮的事件，廣州市政府去年六月底在地鐵推出「女性車廂」，但措施實施大半年後，仍有大量男性無視相關措施，逼爆女性車廂，女性車廂「形同虛設」，令不少女性大感不滿。 廣州自去年六月底起，仿效日本等地，在地鐵試行女性車廂，但時間有所限制，僅在工作日的上下班高峰時段有效。車廂門上有粉紅色的「女性車廂」中文字樣，候車區域地上亦有相關標示。 不過，相關措施推出大半年後，不少在女性專用車廂區域候車的乘客，卻是男性，而女性車廂中亦擠滿了男人。二十八歲的銀行職員盧小姐指，即使有地鐵工作人員勸阻男性乘客勿進入女性車廂，但幾乎無人理會。國內亦有市民批評，女性車廂的...
2018-03-07
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英列「重大事件」 俄前特工中毒危殆
在英國生活的一名六十六歲俄羅斯前「雙面諜」和一名三十三歲女子，周日被發現在倫敦以西的索爾茲伯里市一個購物中心的長櫈上不省人事，懷疑接觸過不明物質，隨即被送院救治，現時在深切治療部留醫，情況危殆。 警方於周日接報，前雙面間諜斯克里帕爾與一名女子，昏迷於購物中心的長櫈上，無表面傷痕。英國廣播公司引述目擊者稱，兩人被發現時似乎服用了「一些很強烈的東西」，女子當時挨在男子身上，看似暈倒，男的則在做一些奇怪的手部動作，眼朝天望。 兩人送院後情況危殆，當局將之列作「重大事件」，身穿保護衣物的化學應變小組人員，到場移走一些不明物質，用幾層保護物包裹起來，並在場噴灑消毒，而涉事醫院急症室亦...
2018-03-07
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屋苑紛錄用家承接
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接，Q房網聯席董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島6座高層F室，面積492方呎，屬2房間隔，望山景，獲用家以815萬元買入，呎價為16565元，屬市價水平。據了解，原業主...
2018-03-07
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港匯低見7.8338水位
港匯持續下跌，昨再創2005年實施雙向兌換保證以來的低位，低見7.8331兌1美元。交易員指出，港匯走軟，除續受港美息差擴闊影響外，亦因市場避險情緒，令美匯轉強所致。有市場人士認為，若金管局仍不增發外匯基金票據，本月底港匯或會逐步跌至7.85的弱方兌換保證水平。 港匯自上周五開始跌穿7.83關口，昨日仍然表現疲弱，徘徊於7.8293至7.8331之間，截至晚上近8時報7.8319，跌11點子。 上商財資業務處研究部主管林俊泓指，港匯於過去逢7.83便有買盤的動力已在減弱，反映市場對7.83為港匯支持位的看法可能起了變化，但亦不等於港匯將邁向7.85，最終還需...
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晉級無難度 晉級無難度
哈利卡尼今季狀態大勇，在歐聯入球如麻，他豪言熱刺的表現大有進步，有信心在今晚十六強次回合擊敗祖雲達斯晉級。再者客軍老婦人陣容不整，今仗造訪溫布萊球場九死一生，一於支持主勝。 （有線61、64、201、203台周四凌晨3:45直播） 今季哈利卡尼入球停不了，除了在英超累積廿四球外，歐聯亦攻入七球排在射手榜第三位，包括首回合作客2:2賽和祖雲達斯時攻入一球。該名英格蘭射手豪言球隊已證明他們是歐洲最佳球隊之一：「分組賽表現證明我們已大幅進步。熱刺之前可能不是晉級熱門，但很多人在首回合後都認為我們值得躋身八強。」 老婦人陣容不整 此外，熱刺今季主場威力驚人，廿三場各賽事收錄十七勝四...
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#ArtCanFocus Oppa個展 拉闊藝術
藝術三月，海港城也吹起一片藝術風。打頭陣的是《拉闊藝術》特別展覽，請來三位「Oppa」藝術家舉行個人展覽，最吸睛的莫過於韓國新晉藝術家盧濬在港威商場展覽大堂II展出的可愛動物雕塑，不禁讓人喚起童年時光...
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拍《肥龍》緊接下月開《葉問4》 甄子丹 搵愛妻陪買衫二人世界
「宇宙最強」甄子丹近年喺荷里活影圈炙手可熱，憑其真功夫打出天下，連下月等佢埋位嘅《葉問4》都傳出子丹收過億片酬，非常架勢。但人夫就算幾忙總會攝時間做番family man。近日趕為新片《肥龍過江》埋尾...
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社論——多建「超級龕場」才可解困
本港缺乏骨灰龕位，若不急謀對策，隨著人口老化，港人未來或面對「葬無地」的困境。近年政府在全港尋覓可供發展骨灰安置所的用地，今年內將向立法會申請撥款，在柴灣歌連臣角道興建一座骨灰安置所大樓，預計四年後可供應二萬五千個骨灰龕位，為紓緩供應緊張踏出第一步，但仍不足以應付長遠的需要，須再加把勁，積極規劃，興建更多，大幅增加供應。 骨灰龕位需求大，有集團曾擬改建柴灣倉庫大廈，推出一條龍龕位服務，奈何受鄰近居民大力反對，難以推行，而市面上私人龕位奇缺，導致售價暴漲，升幅更甚於住宅樓，超出人們的負擔能力。公眾龕位方面，需求遠超供應，輪候時間有拖長之勢。 上世紀嬰兒潮出生人士眾多，未來一、...
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頭號目標——環保動力變得更好
新正頭，茶餘飯後的話題，離不開玄學運程。完全不通此道者，對於犯太歲，總看成洪水猛獸，但其實稍懂玄學的長者以往告知筆者，犯太歲一般指有改變，若本身過往一年運程大好，當然不想有變化，犯太歲並非好事，不過對...
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