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﻿曾蔭權須付500萬訟費

2018-03-07 列印
　　前特首曾蔭權被控行政長官接受利益案，去年十一月重審時未能達成大比數裁決而遭解散，律政司決定將控罪紀錄在案「暫時不申請重審」，但就原審時曾蔭權被定罪的「公職人員行為失當」罪申請三分之一訟費。高院昨頒下書面判詞，裁定被告須就原審承擔三分之一訟費，而控方在該審訊中花費約一千五百萬港元，換言之曾需要支付五百萬元訟費。

        法官陳慶偉指，曾於一二年向公眾及立法會聲稱會全力配合廉署調查，惟廉署翌年接觸他時，他卻保持緘默，未有給予協助，令調查花費大量時間及人力，因此接納控方申請。

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