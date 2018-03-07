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﻿鹿兒島火山爆發 航機停飛港客受阻

2018-03-07 列印
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　　日本九州鹿兒島「新燃岳火山」昨午爆發，噴出數千米高的煙霧與火山灰，是七年來首次噴發。當地機場所有航班須取消，當中包括多個來往本港及鹿兒島的航班。當地氣象廳指，今次噴發可能持續一段時間。

　　本港機管局指，香港航空昨有一班從鹿兒島抵港的航空被取消，另有一班飛往鹿兒島的航班起飛後須折返，今日則有兩班來往當地及本港航班被取消。東瀛遊執行董事禤國全指，有兩個九州旅行團受影響，其中一個三十四人團昨乘搭航機途中須折返香港，團友稍後可獲全數退回團費；另一團共三十人，原訂昨由鹿兒島返港，但因航班取消，今日須改從宮崎回港。

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