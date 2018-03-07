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﻿「馬照‧跑」盛事 頭條Jetso App送「寶馬香港打吡大賽」禮券

2018-03-07 列印
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　　八十年代好hit嘅一句「馬照跑舞照跳」，去到今時今日賽馬仍然係歷久不衰受盡歡迎嘅活動。由一八七三年開始，香港打吡大賽就成為四歲馬壇新星一生一次嘅至高榮譽賽事，長時間嘅訓練都係等呢一日係場上光芒盡顯！今年三月十八日沙田馬場「寶馬香港打吡大賽」就到啦，長期支持打吡大賽嘅國際影星甄子丹將會第六年擔任打吡大使，一齊係看台睇住熱血沸騰嘅激戰！今年仲有至型打卡熱點，同多架寶馬新款名車嚟張大合照，即刻霸氣盡顯！O依家立即下載頭條Jetso App回答簡單問題就有機會獲得沙田馬場「寶馬香港打吡大賽」五十元美食換領券及一百元指定精品優惠券各一張，名額共四百個，快啲叫埋親友一齊玩，齊齊入馬場睇激戰！
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