﻿充斥淘寶網 練功券 大平賣 恐變偽鈔呃人

內地網購平台「淘寶網」商品五花八門，其中有一種被稱作「練功券」，外貌仿照各地不同紙幣（包括本港），聲稱供內地銀行職員練習用手數錢，亦有人特意買來收藏，以一紮紮出售，其中一百張五百港元的價格只需約六元人民幣。有立法會議員認為，練功券容易流入本港，被人用作假鈔行騙。有大律師警告，在本港如沒有合理理由管有或使用偽鈔，屬刑事罪行，最高可判監禁十四年。



近日多個社交平台及WhatsApp群組瘋傳一段訊息，稱有市民在觀塘樂華邨收到一疊五百港元現金，詎料當中部份竟印有「練功券」字樣，其中一張編號為HC597033。有關訊息的圖片背景有一批成藥，記者推測收券的地點為藥房，昨天往樂華邨查證時，藥房、商戶和街坊均表示不知情。



網民稱收到「假牛」



資料顯示，練功券正式名稱為「銀行練功專用券」，專供內地銀行職員練習用手點鈔時使用。該類道具乍看下幾乎跟真鈔一樣，但紙質、手感均與真品有別，且不會印上所有防偽特徵。部份人因練功券的貨幣種類繁多，特地購買收藏。



手感有別 無防偽特徵



記者昨天在淘寶網搜尋「練功券」，即顯示多達一百頁的結果，其中包括訊息中提及的五百面值港元，部份樣本圖片的編號同為HC597033，出售時多以每一百張為單位計算，最低價格只需六點五元人民幣，最高亦不過二十一元人民幣。至於其他紙幣面值，由十元至一千的港幣均可找到；其他國家的貨幣，包括美元、日圓、韓圜、加元等皆有供應。



立會議員涂謹申稱，練功券本身有正當需求，不排除內地有銀行職員使用，當局難以完全阻截入口。他又提到警方起訴電影《樹大招風》的道具鈔票提供公司「管有偽造紙幣」罪名，認為警方應按相同標準處理這次事件，並提醒市民小心。



有本港大型銀行透露，其銀行不會用練功券供職員練習，職員練習用手數錢時，銀行會自行設計紙張，供職員試用，但外表不似鈔票。



港銀行從業員不用「練功券」



執業大律師陸偉雄表示，據《刑事罪行條例》第九十九至一百條，任何人如沒有合理理由管有偽鈔，或在清楚是偽鈔的情況下使用，一經循公訴程序定罪，最高可監禁十四年。



警方發言人指，警方不時從不同渠道不同面值的偽鈔，但大多質素「一般」，市民只需細心觀察其防偽特徵及用手觸摸已可分辨。