﻿﻿九巴暫緩炒罷工車長﻿﻿ 林鄭指政府樂意調停﻿

九巴前晚突然解僱四名早前罷工車長，包括女車長葉蔚琳，引起勞方怒吼，昨天凌晨大批車長堵塞荔枝角車廠門口。九巴管理層其後與葉蔚琳及其丈夫劉卓恆開會，會後作出讓步，暫緩解僱四人的決定，以待他們就解僱一事提出上訴。特首林鄭月娥開腔，政府樂意擔任調停角色，勞工處已接獲勞資雙方跟進事件。



「九巴月薪車長大聯盟」發起人葉蔚琳及劉卓恆在內四名於上月參與罷駛行動的車長，到前天資方突然終止四人的僱傭合約。大批聲援人士及一批車長昨凌晨約一時在荔枝角車廠門外聲援被解僱車長，聲援者堵塞車廠出入口，令回廠巴士未能進入，交通一度擠塞。



葉蔚琳與劉卓恆凌晨二時進入車廠，與九巴總經理（企業策劃及業務發展）蘇偉基等管理層會面，會後葉蔚琳表示，九巴按上訴機制，暫緩終止四人僱員合約的決定，恢復四人的車長身份，期間仍可獲支薪，上訴將進入覆檢程序，料最快一個月有結果。



待上訴委員會覆核



她指，前天被解僱時，公司並無提及有上訴機制，直至會面時才得知此機制，她已去信政府，要求介入事件，調查九巴有否違反僱傭條例，以及審視保障罷工工人權益的機制。



九巴發言人回應指，紀律處分上訴委員會成員包括法律部、稽核部及車務等部門主管，上訴委員會為常設機制，上一次會議日期為上月二十六日，強調公司嚴格遵守有關勞工權益及保障結社自由的法例。



九巴職工總會理事長黃醒祥指，對公司的決定感到遺憾，但無能為力，因被解僱的車長在不合法下作出行動，對乘客做成影響。特首林鄭月娥認為，九巴在處理上有改善空間，強調政府重視勞資關係，樂意擔當調停角色。



