﻿選舉論壇受質問衝口而出 區諾軒稱不介意再燒《基本法》

立法會補選周日便舉行，港島區候選人之一的民主派區諾軒，繼被指一六年曾在中聯辦門外焚燒《基本法》後，他昨晚在香港電台港島區補選論壇上，直認曾焚燒《基本法》，更稱如有需要「再做呢啲行為，我唔介意再做一次（燒《基本法》）」。



昨晚港台選舉論壇，港島區候選人民主派區諾軒、新民黨陳家珮、任亮憲及伍廸希均有出席，四人互相發問。



一六年曾有前科



其中，任亮憲高舉紙牌不斷質問區諾軒，例如港獨是否可以成為政治立場、自決定義等，到第七條問題，任亮憲問區諾軒曾否焚燒過《基本法》？區諾軒答：「我燒過《基本法》。」任亮憲再問第八條問題：「依家你仲會唔會燒《基本法》？」，區諾軒再答：「如果我哋見到有一啲抗爭，我哋係需要嚟做呢啲行為，我唔介意再做一次。」



早在Now新聞台的港島區選舉論壇，陳家珮曾展示一張圖片，指攝於二○一六年十一月民陣遊行，相中側身示人的區諾軒在中聯辦門外焚燒《基本法》，陳家珮質問區諾軒是否相中人，區諾軒起初否認，經追問及後始承認。



區諾軒曾在facebook官方網頁再解釋，他在該次反釋法遊行中，的確有焚燒《基本法》附件三，以抗議人大釋法，無理將全國性法律納入香港，諷刺北京透過不斷釋法，令《基本法》附件三變得名存實亡，更稱焚燒文件、信件或者其他道具，是遊行示威的常用手法。



在本港，候選人必須擁護《基本法》，如果候選人涉嫌作出虛假聲明或陳述，有可能觸犯《選舉管理委員會(選舉程序)(立法會)規例》及《選舉(舞弊及非法行為)條例》。