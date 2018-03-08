  • 2018年3月8日 星期四
  • 15º
  • 89%
熱門： 解僱車長練功券預算案流感姚子羚

日報新聞 > 港聞

﻿港大教授美被控詐騙獲准保釋

2018-03-08 列印
Previous Next

　　港大工業及製造系統工程系機器人與自動化講座教授、新興科技研究所所長席寧（見圖），上月因涉嫌詐騙四十二萬九千美元（港幣約三百三十六萬元）在美國被捕及受審。內地傳媒昨引述其代表律師蔡登博格（Peter Zeidenberg）指，席寧不承認詐騙罪的指控，正待控方提交相關證據。報道又指席寧透過電子郵件確認自己已獲釋，將交由代表律師採取相關法律行動。

　　據當地法院記錄，席寧被指在一一年一月至一六年一月期間，多次向美國密歇根州立大學和電機及電子工程師學會（IEEE）提供偽造或虛假單據申索開支，以支付巨額信用卡帳單；他於上月十五日在密歇根州立大學校園附近被捕。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd