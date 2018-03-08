  • 2018年3月8日 星期四
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﻿美股中段跌303點

2018-03-08 列印
  美國周三股市中段大幅下挫，杜指報二四五八○點，跌三百零三點；納指則報七三三一點，跌四十點。滙控美國預託證券價格見七十七點二五港元，升零點六五港元；騰訊則見四百三十五點五三港元，跌三點○七港元。紐約期金報每盎司一千三百二十六點七美元，跌八點五美元；紐約期油則報每桶六十一點○六美元，跌一點五四美元。
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