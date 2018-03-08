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﻿教聯：半數虐兒個案無呈報

2018-03-08 列印
　　近月接連發生多宗虐兒事件，教聯會調查發現，在受訪約二百名幼兒教育工作者中，近半不懂辨別虐兒個案是否需要申報，四成並無接受照顧受虐兒童的培訓，亦有三成認為社署、教育局轉介程序不清晰，導致在處理疑似虐兒個案時遇到不少困難。調查又顯示，在身體虐待、性侵犯、疏忽照顧及身體虐待四類個案中，約有半數個案未有呈報教育當局處理。而受訪者在處理疑似虐兒個案時，近八成受訪者指，家長不願透露私隱，六成則憂慮報警會引致家校關係緊張，及家長不同意送院檢查。

　　教聯會副主席林翠玲期望政府可增撥資源培訓教師，以及早辨識疑似虐兒個案，並為幼稚園提供撥款，讓學校增聘社工處理虐兒個案。

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