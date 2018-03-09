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﻿後人法庭上無爭議 余彭年裸捐百億遺產

2018-03-09 列印
大慈善家 余彭年
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　　有「時鐘酒店大王」之稱的余彭年，白手興家，生前立下遺囑，死後把逾一百億元遺產回饋社會，主要協助眼疾人士醫治，並支持貧苦學生升學，但其「裸捐」的安排，一度受家人質疑，其長孫入稟高院確認遺囑有效，昨天終在所有家人不反對下，把遺產撥入慈善基金，以實現他裸捐做善事的遺願。

　　余彭年生前曾撰寫題為《我的感言》一文，內容提及「子強於我，留錢幹麼？子弱於我，留錢幹麼？」他亦在接受傳媒訪問中直言，不應該把過多的財產留予後代，因俗語有云「富不過三代」。高院法官讚揚余氏後人沒有爭產，並支持善舉，反映出人性善良的一面。
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