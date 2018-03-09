﻿余彭年子孫不爭產 成全裸捐做善事 法官感動：展現人性善良

已故大慈善家余彭年，生前立下「裸捐」逾一百億的遺囑，但其次子彭亞凡認為亡父遺囑無效，反對裸捐，而長孫彭志兵以個人及余彭年慈善基金唯一受託人身份入稟高院，要求確認遺囑有效。案件昨天在高院聆訊，在沒有人反對和律政司同意下，法官宣佈該遺囑有效，將所有遺產撥歸余彭年慈善基金。法官有感而發，指爭產案多反映人性醜惡的一面，親人你爭我奪，成為陌路人，但本案不同，反映人性善良的一面。



據悉，余彭年的遺產，流動資產中有一億元銀行存款和總值逾四億元的本港大藍籌股票和基金；不動產方面，包括九龍塘金巴倫道李小龍故居、根德道六個獨立屋、深圳多幅地皮、深圳彭年酒店連商場及商廈、國內多個發展項目等。



余彭年一五年二月去世，享年九十三歲。其長孫堅決履行祖父遺願，當年特由深圳來港，到高露雲律師行辦理簽署確認入稟狀文件，被本報記者遇上，他回應提問時強調：「不是爭產，我是全心全意履行阿爺的遺願，依照阿爺遺囑把公司所有資產撥入慈善信託基金內，主要捐助患白內障人士，因阿爺生前有白內障，要花上四十萬，另基金會捐款賑災、醫療及教育等，近年慈善基金亦資助四間大學。」



遺囑認證案常你爭我奪



代表彭志兵的大律師陳肇基透露，余彭年○九年一月成立「余彭年慈善信託基金」，由HSBC Trustee （Hong Kong） Limited監管至一四年一月，之後改由余彭年與彭志兵共同擔任受託人。余彭年去世後，彭志兵成為唯一監管運作基金的人。陳大律師續指，彭志兵入稟高院，乃因其叔父及兒子彭亞凡及彭新瀚先後存入知會備忘，令承辦遺產受阻。



但昨天所有人均沒反對遺囑，主審法官陸啟康有感而發地表示，遺囑認證案件通常反映人性醜惡的一面，親人你爭我奪，兄弟姊妹成為陌路人，本案卻不同，反映出人性善良的一面，家人不反對遺產做善事。



余彭年原名彭立珊，一九二二年生於湖南，五八年偷渡來港，曾任清潔工和地盤工，後來經營地產，於九龍塘購入多幅地皮，有九龍塘大地主之稱。位於九龍塘前時鐘酒店「羅曼酒店」，前身為武術明星李小龍的故居「栖鶴小築」，余七十年代購入該物業，將其改建成「羅曼酒店」。○八年余出售九龍塘地皮，當中包括「羅曼酒店」，為四川地震賑災，因影迷擔心建築物被改動，余決定捐出，並與政府商討，考慮改建成「李小龍紀念館」，但雙方有分歧，計劃被擱置。



余生前蟬聯「胡潤慈善榜」首善



余先生曾蟬聯中國「胡潤慈善榜」的首善，在內地十七個省市協助了四萬多名白內障患者重見光明，他曾說：「我把好事做到國外去，是要吸引更多海外的華人來做好事。」