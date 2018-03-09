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﻿美股中段升32點

2018-03-09 列印
　　美國周四股市中段靠穩，杜指報二四八三三點，升三十二點；納指則報七四二○點，升二十三點。滙控美國預託證券價格見七十六點八九港元，升零點五九港元；騰訊美國預託證券價格則見四百四十三點一九港元，升零點一九港元。

  紐約期金報每盎司一千三百二十點一美元，跌七點五美元；紐約期油則報每桶六十點二八美元，跌零點八七美元。
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