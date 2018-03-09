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﻿法探險船抵港 周末開放參觀

2018-03-09 列印
■船上有十六名成員，包括科學家、記者，甚至藝術家。
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　　法國Tara探險船昨日抵港，將在本港停留至本月十五日進行太平洋考察計劃，探索及研究氣候對本港珊瑚礁的影響，其後會前往廈門及上海，繼續研究旅程。

　　探險船停泊在中環九號碼頭，明日及後日開放予公眾參觀，海事博物館亦設有相關展覽。

　　Tara海洋科學考察基金會執行董事羅曼·特魯布萊（Romain Troublé）指，香港擁有豐富生物多樣性的珊瑚群，海洋沉積物及沙石甚多，但珊瑚仍能適應，希望研究能否將本港珊瑚引入其他地方生長。

　　他指本港珊瑚亦受中國珠江三角洲污染、城市發展、過度捕魚及氣溫上升影響，吐露港珊瑚數量減少，呼籲停止濫捕及海洋污染。

　　考察船Tara由二零零三年起遠征十一次，航行約十萬公里。船上有十六名成員，包括科學家、記者，甚至藝術家。

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