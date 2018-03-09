﻿獲國際獎項為港爭光 革新紡織技術增犛牛絨紗線供應

製作一件服飾，須經繁複的生產過程，當中挑戰不少。香港紡織及成衣研發中心正是香港生產商的「救星」，以科研結合實際產業應用，為業界創造可持續發展的紡織技術，排除製作困難，也減少浪費，「精梳犛牛絨紗線」和「新型殼聚醣紗線紡紗技術系統」便是兩個成功的例子，兩者均獲國際獎項，為港爭光。



全球約有一萬六千隻犛牛，當中八成在中國，以犛牛毛製成的衣物，保暖效能可與山羊絨媲美。惟一頭犛牛一年僅可取毛一次，犛牛毛中僅三成可用作製成合格紗線，用於製衣，其餘七成犛牛毛因過粗或過短，製成紗線後，一些易斷，另一些較硬，只可用於製作地氈及帳幕等價值相對較低的產品。



香港紡織及成衣研發中心在傳統紡紗機裝上分隔器及搓條機等紡紗裝置，開發出多級紡紗三角區，從而研發出一種適合應用於犛牛毛的紡紗方法和系統，用三條較粗短的犛牛毛平均分佈，組成一條犛牛絨紗線，令原本不宜製成紗線的犛牛毛，亦可被取用，增加市場上犛牛絨紗線的供應量。這個新方法在第四十五屆「日內瓦國際發明展」 膺評審團特別嘉許金獎。



中心業務拓展總監陳慧欣（Yan）指，該紡織技術早已存在，但首次應用於動物毛，技術可使犛牛絨紗線的韌度提升，加上紡紗分佈平均，不易起球，「啲衫起毛粒係因為啲毛線多雜毛，如果紗線外圍減少雜毛，紗線表面順滑咗就會冇咁易起毛粒。」以中心研發的紡紗系統紡製的犛牛絨紗線，具高強力、低毛羽、條幹均勻等特點，紡製出來的針織物輕薄且柔軟，且比山羊絨及美麗諾羊毛（Merino Wool）針織物，有更優秀的透氣度及保暖度，而價格卻遠比山羊絨低三至四成。



防靜電滾筒減殼聚醣損耗



夏天炎熱乾燥，容易使皮膚病加劇，令皮膚病患者十分困擾。由螃蟹、海蝦等海產外殼精煉而成的殼聚醣具生物抗菌功能，加入衣物內可抗菌及有利傷口癒合，但殼聚醣於紡織過程中，容易產生靜電，令纖維纏繞在紡紗機的滾筒上，造成浪費，大幅提升生產成本。



有見及此，中心改良了殼聚醣紗線紡紗技術系統，於傳統的紡紗系統上加上防靜電滾筒，令殼聚醣在紡織過程中的損耗由三成，減至百分之五。Yan解釋，殼聚醣因具防菌的功效，常用於營養劑、膠布等物件上，曾有機構進行生物測試，發現受傷的老鼠敷上帶有殼聚醣的物料後，傷口癒合速度快一倍。她續指，於衣物內加入僅百分之四至十的殼聚醣，已可達致防菌效果，加上殼聚醣不具侵略性，皮膚敏感、濕疹等皮膚病患者穿着可改善病情；殼聚醣亦可與其他物料配合，在不同範疇上應用。



一些簡單的裝置或改動已可改善生產過程的局限，Yan指出，業界較少投入心思去改善生產過程的局限，「多數係有單就做啦，成日要趕單、趕貨，仲邊有心思去研發呢？」故不少企業視香港紡織及成衣研發中心是另類的技術支援，「我哋係將科研融入實際生產過程嘅平台」，冀以舊技術、新想法，助業界改善在生產過程中遇到的困難。



