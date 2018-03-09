﻿﻿靚媽鐵騎士車禍毀容﻿ ﻿無悔終圓追風夢﻿

一人有一個夢想，但仍會追夢的人有多少？八十後媽媽羅海燕，雙十年華便奉子成婚，被逼放棄追逐「鐵騎夢」，終盼到女兒去年升中才能圓夢。但當海燕初嘗追風滋味，竟在生辰前夕遇車禍重傷毀容，令剛成真的鐵騎夢碎，籌備已久的埃及生日之旅亦告吹。海燕大難不死，在病榻上強忍着傷口如火燒般疼痛，感歎：「世事難料，慶幸我仍活着，還有很多夢想等着我去實現。」



三十二歲女文員羅海燕，剛考獲電單車駕駛執照三個月，上月二十二日凌晨，她駕駛掛「P」牌電單車回家，途中遭尾隨私家車撞至墮地重創，因戴開面式頭盔，鼻樑和左臉頰被割至爆開，背部亦遭磨損。



「當時只聽到砰的一聲，腦海一片空白，然後暈倒了」，被撞至「斷片」的海燕只記得甦醒一刻思緒紊亂，滿腦疑問：「我以為已如期出發去埃及，為何會在醫院呢？」她在病榻上接受治療，才明白鐵騎夢碎已成事實。大難不死，惟背上傷口傳來如火燒灼痛，全身一動如被針刺，至今仍未能下牀；更不幸在車禍中毀容，令她蒙上陰影，短期內都不敢再駕駛電單車，但仍無悔實現追風夢。



海燕是中泰混血兒，媽媽是泰國人，她四、五歲時回鄉探親，坐在媽媽電單車後座，在馬路穿梭飛馳，自此令她迷上追風的快感，希望長大後變身鐵騎士。惟泰國傳統早婚，海燕十九歲時，與共事的丈夫奉子成婚，翌年誕下女兒。



為人母親，須負起照料女兒的責任，只好放棄追夢。十二年光陰過去，女兒去年升中開始獨立，在好友鼓勵下，海燕重燃迷戀鐵騎的熱情，一同報考電單車駕駛執照。她亦深知駕駛電單車是「皮包鐵」，一直安全至上，並未追求極速快感，沒料到仍遇意外，她苦笑：「人生很多時候，就算你如何按部就班，循規蹈矩，總會有意外發生。」



P牌三個月即捱車撞



她續稱，原打算繼續實現人生第二個心願，一家三口到埃及旅行十天慶祝生辰，計劃她生日當天、即車禍翌日啟程出發，觀看期盼已久的獅身人面像，可是一場車禍，摧毀了她兩大夢想。



海燕這種鳥類，象徵着無畏無懼，如今傷痕纍纍的海燕，人如其名，無懼面對未來各種挑戰，她打趣說：「人生總會遇上各樣難題，有問題便設法解決，就好像我破了相，可以整容。」



她現時最希望早日傷瘉出院，繼續照顧女兒，並盡快回復昔日美貌，下月初打扮得漂漂高亮出席二姊的婚禮。世事無常，她慶幸自己還活着，笑說：「還有很多夢想等着我去實現。」



