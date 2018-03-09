﻿檢測認證業「谷唔起」待遇欠佳新人流失

檢測及認證業早年被視為六大優勢產業之一，惟業界慨歎多年來發展未見起色，近年更面對嚴重人手短缺，估計目前空缺逾千人。有前實驗室技術員歸咎初入行人工低、工時長、工作性質重複沉悶，不少新人捱不過三個月便離職。近年申請ISO認證的企業數目大跌，業界直言源於企業對質量監測的重視度仍舊不足。



早前港珠澳大橋被揭發石屎測試報告造假，引起社會對檢測及認證質素的關注。測檢認證協會會長楊志華引述香港檢測和認證局於一五年的統計指，行內測試、檢驗、認證三大類別的空缺合共有一千八百二十個，「近年也看不到任何改善，相信目前數據不會差太遠。」



建築材料測試屬業內一大服務類別，提供相關服務的東恒測試顧問有限公司董事總經理李美儀不諱言，行內從業員流失率極高，以新入職的實驗室技術員情況最明顯，「新入職的人手當中，三成都在三個月內辭職」，直言人手短缺導致公司須減少承接生意的數量。雖然近年有大專院校開辦檢測及認證相關學科，惟畢業生不足以填補空缺，該公司惟有聘請中學畢業生應付較簡單的實驗室技術員工作。



空缺逾千人



香港公開大學五年前開辦全港首個檢測及認證相關的全日制學士學位課程，該校檢測和認證學系系主任劉慶強指，去年首屆約一百名畢業生，只有約六成入行，部份直言因行內薪酬待遇而卻步，「一般化學測試的實驗室技術員月薪大約一萬二千元，電子產品、石屎拉力等專門測試，月薪才有一萬六千至一萬七千元。」



大學主修理科的黃先生數月前辭去私營檢測實驗室技術員一職，直言人工低、工時長是離職主因，而待遇往往「肥上瘦下」，基層員工難以分享努力成果，「經理不用落手做，卻抽佣最多，實驗室的晉升階梯很長，基層職級已有五個，十年年資亦只得兩萬人工。」



業內的「牌照」制度亦導致新人不願入行。劉慶強解釋，現時香港認可處設有三個認可計劃，供測試、檢驗和認證三類機構自願參與，處方會派員審視機構的管理系統、人員資歷等，向合資格機構發出認可，並批准個別人員成為授權簽名人，在測試報告上簽名。惟相關認可「跟機構不跟人」，從業員一方面未能擁有專業地位，另一方面較高級的從業員因不願喪失簽名權力而甚少離職，變相減少初級人員的晉升機會。



香港專業審核師學會會長盧耀慨歎，本港推廣國際標準ISO 9000逾二十年，惟企業申請數目於近十年間大跌五成，同樣引起質量憂患。他認為可歸咎於各個行業未見認證的重要性，若企業並非有意爭取政府建築標書、將產品輸出到外地，或工序涉及船運物流，亦未有迫切需要領取ISO認證。



