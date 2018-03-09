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﻿《星島》今日送《食玩王》 追櫻賞花全攻略出爐！

2018-03-09 列印
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        踏入三月，又係賞櫻嘅好時節，相信唔少櫻花迷已蠢蠢欲動，希望捕捉最理想嘅賞櫻花佳期。今日出版嘅《食玩王》特別以「春日賞櫻圖鑑」為主題，重點推介港人最愛嘅賞櫻勝地日本，包括絕美嘅東瀛頂級賞櫻名所、人氣賞櫻好去處、周邊吃喝玩樂新焦點，以及多個賞夜櫻、芝櫻及選乘特色花見懷舊SL（蒸氣）火車的熱點。另外，仲會扼要介紹韓國、中國及台灣人氣高企的賞櫻遊點，又附載專業氣象機構提供嘅花期預測資訊，助你按圖索驥追櫻賞花。無論你係咪櫻花迷，都值得趁呢個櫻花佳期出遊賞花輕鬆吓！今日就買份《星島日報》睇附送嘅《食玩王》啦！掃描QR code買報紙仲可以慳兩蚊㗎！

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