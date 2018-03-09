﻿﻿日本限量版身價190萬﻿ ﻿當炒威士忌點止蘇格蘭﻿

威士忌近年成為投資者新寵。去年，作為威士忌價格走勢的指標、反映一百隻代表性威士忌價格的「ICON 100指數」，升幅達百分之二十二，該指數自○九年成立以來，九年間累積升幅近五倍。



投資威士忌雖未及紅酒熾熱，又有烈酒稅，但仍成為港人近年的投資新寵。早前本港舉行的威士忌展，吸引不少新舊老手到場。所謂物以罕為貴，近年陳年威士忌在拍賣場上價格不斷飆升，尤其是一四年一瓶The Macallan六公升裝的「M Decanter」，居然以四百九十萬港元「天價」拍出，自始吸引愈來愈多投資者入場炒賣收藏。



現時威士忌界當炒的「珍品」，不少來自蘇格蘭和日本，亦最為港人熟悉。不過要數威士忌界的「酒王」，始終產自蘇格蘭。



去年，來自蘇格蘭的「BALVENE TUN」升幅達四成一，冠絕全球；其次為十八年及二十五年的麥卡倫Macallan，升幅分別達三成半及三成。



資深威士忌投資者黃國隆表示，由於多了新手入市，他們一般會選擇中港較熟悉的品牌，傳統名牌麥卡倫自然是首選，「有需求先可以賣返出去。多人識多人買嘅酒廠，起碼唔使太驚坐貨，賣唔出。」



日本威士忌是近年投資奇葩。一五年，日本威士忌首次榮獲「Whiskey Bible 2015」評為世界第一，多個品牌亦先後得到國際獎項，掀起日本威士忌的炒賣熱潮。黃國隆指，日本威士忌「山崎」五十年第三版，限量一百五十瓶，身價已升至一百九十萬；「山崎」十八年，一年前水貨價為三千元，現已升至四千多元，「呢款係本地人熱捧，屬於基本款，供應量穩定，但都有唔錯升幅。」



銀碼大供應少 本地入手難



據他觀察，現時短線炒賣者佔大多數，一般不會選擇價格超過一萬元的威士忌。至於香港收藏威士忌的投資者，由於涉及較大銀碼，加上不少大品牌的靚威士忌都不會供港，所以亦屬小眾玩意。但相對於紅酒，威士忌較容易儲存收藏，「唔使酒櫃，只要打直放，放陰涼位，唔好畀陽光射到就可以。」



