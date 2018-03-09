﻿﻿墟市「不是垃圾站」﻿ ﻿提倡易物尋寶減廢﻿

潮興「斷捨離」，鼓勵人們捨棄身邊物件，不要執着，反省真正的需要。自己的「廢物」或許是他人的「寶物」，為免造成浪費，數名年輕女子去年義務發起「染南－不是垃圾站」組織，定期於南區「擺賣」街坊捐贈的舊物，讓有需要人士免費「尋寶」，提倡環保和共享，減少過度消費，逐漸變成街坊的落腳點。 記者：石嘉盈 攝影：陳浩元



「不是垃圾站」活動起源自元朗，去年初由一班街坊義務發起，結合分類回收、資源共享及環保教室等元素，在區內宣揚環保訊息。有關概念啟發者為居住港島的陳曉茵，二十出頭的她兩個多月前與舊同學陳幗恩（Pat）合力成立「染南－不是垃圾站」，效法元朗「不站」的理念，每隔兩個星期六定期在港島南區開檔，讓街坊把家人舊物捐出，再為它們尋找新主人，資源共享，減少不必要的消費及廢物。



記者到訪觀察她們開站情況，僅僅兩小時的「開放時間」，人流絡繹不絕，恍如墟市，相當熱鬧。不少街坊對這種新穎的「買賣」模式讚不絕口。育有一女的陳太成功於攤檔中「買走」一件賀年揮春，女兒凱瑩亦挑選了一條玩具項鏈，滿載而歸。首次參與活動的陳太直言這種免費交換物件的「自由市場」，不但可避免浪廢，父母可身教孩子，讓他們了解「原來垃圾都可以咁有用」，從減廢中學習環保，污染環境。



日用品換飾物 街坊聯誼



阿茵分享，以往不少人於站內成功「選購」垃圾桶蓋、袋甚至鏡子等日常用品，認為此類人棄我取的活動不但減少不必要消費，將「自己的草變成別人的寶」，藉著免費分享，亦凝聚一班街坊。至今，南區版的「不站」逐漸變成當區街坊的落腳點。



回收塑膠 垃圾分類



另外，「不是垃圾站」亦會協助街坊回收塑膠，藉機於社區教育垃圾分類及乾淨回收的重要性。據「染南」的統計資料顯示，自它們成立以來，已一共於區內收集逾五十公斤的塑膠，成績斐然。



發起人之一的Pat強調，她們的角色絕非「服務街坊的義工」，而是希望站在與街坊平等的立場，一同學習塑膠回收分類，以及回收前先洗乾淨、撕下標籤等工序的重要性。二人冀望藉此感染更多南區街坊，令回收活動普及化，甚至推動政府為回收業界尋找更多出路；未來亦可有更多戰友加入，為將現有垃圾站改革成「社區資源回收及共享中心」的最終目標努力，令環保成為人們生活的一部份。



