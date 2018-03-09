﻿﻿醫界英雄不問名利﻿ ﻿留守公院搞科研﻿

新一份《財政預算案》重點揼水發展創科，一時間科研變成炙手可熱的行業，但在之前資源匱乏的時候，已有一批年輕精英在研究路上掏心掏肺，當中生物科研業更人才輩出，屢有突破。《東周刊》報道，這批四十出頭的生力軍，未有因私院人工比公院高而出走，反而堅守公院陣地鑽研新技術，為病人對抗病魔的防守版圖拓闊疆界，是醫界的無名英雄。



中大醫學院助理院長（研究）、化學病理學系教授趙慧君，師承開創無創傷性產前檢查先河的醫研界巨人盧煜明，其團隊專門研究份子診斷，「一個細胞有四十六條染色體，扯開還有三十億粒基因位置，而患有遺傳病的人只有其中一粒有問題。」要找出這一粒基因如同大海撈針，但他們做到了，如能拓展至基因應用領域，意味無創產檢不止能驗出染色體病如唐氏綜合症，還能驗出單基因遺傳病如地中海貧血，徹底改寫產檢的歷史，亦能將技術應用至發展癌症早期診斷。



趙慧君指：「入行並非幻想拯救世界，只想提升科學廣泛應用，幫到更多人及家庭。」



中大眼科及視學科學學系教授梁啟信，一二年以三十八歲之齡躋身教授行列，是行內最年輕的教授之一：「在香港做科研人員分到的資源比較少，有些身兼醫務工作要兼顧臨牀服務，付出的時間很多。倘若不熱衷研究，實在難以堅持。」他與團隊堅持研究多年，終於成功透過光學相幹斷層掃描（OCT）分析病人的視神經纖維層變化和其變化速度，加快診斷青光眼，成功於一三年申請專利。



梁啟信還積極研究革命性技術，盼有日受損的視力神經能再生，「人體約有一百二十萬粒視神經細胞，要生返晒就冇乜可能，但如果能生返一百粒，都起碼能看見光，伸手至少可見五指，對病人來說已經是很有意義的改變。」



