﻿﻿「礦工」近月暴增﻿ ﻿開採比特幣成本升﻿

虛擬貨幣比特幣近月大升大跌，仍無阻大批投資者當「礦工」開採。近半年本港湧現多家虛擬貨幣「礦場」，提供掘礦機及場地管理，索價四萬多元，至今已有二百多人參與。有掘礦公司負責人更稱，去年中加入的投資者經已回本，進入「淨賺」的收成期。但有曾經參與掘礦公司的投資者坦言，全球「礦工」數字近月以幾何級數上升，令掘礦難度大增。



比特幣價格有如過山車大起大落，一度由高位逼近二萬美元，跌至六千多美元，最近則徘徊一萬美元關口，惟升跌無損投資者的熱衷，愈來愈多港人買掘礦機，開採包括比特幣、以太幣等虛擬貨幣，去年中更陸續出現多家「礦場」，助投資者迎接掘礦商機。深水埗黃金電腦商場和新高登電腦商場不乏以掘礦機作招徠的商店，有店舖更在當眼處擺放廣告，列明各款掘礦機價格、租借地方放置的收費等。



託管月費二千



傳利科技負責人李嘉豪去年中開始提供掘礦機託管服務，每月收費千五至二千元，包括電費、網絡、場地及基本零件更換，至今已託管約一百部掘礦機。他指，公司原本主力出售掘礦機，過程發現不少客人認為機件運作嘈吵，亦容易過熱，遂產生託管服務念頭。在多種虛擬貨幣中，他最看好比特幣掘礦的潛力，並以掘礦機Antminer S9為例，機價三萬二千元，其運算力可於一年半產出一比特幣，以現時一比特幣的價值折合約八萬四千元計算，一年半可賺一萬六千元，「去年七八月買機的人，現在都已經回本。」



未必穩賺 隨時損手



同樣在去年中成立的Coulla Limited，除了提供掘礦機出售及託管服務外，亦有雲端掘礦合約。營運總監禤育廷指，雲端掘礦的合約期共兩年，期間會承諾提供150MHz處理能力開採虛擬貨幣，索價四萬八千元，但他拒絕計算回本期及盈利，「以太幣價格及開採的難度每日都變，很難承諾有幾多收入。」他強調，客人需要對虛擬貨幣市場有認識，並自行計算其計劃是否划算。他指，去年中至今已有二百多名客戶參與，每日均收到十多個查詢。



不少港人近半年紛紛踩入掘礦市場，但亦有投資者認為掘礦難度愈來愈高，未必穩賺。在社交媒體經營「香港礦工」專頁的黃伯侯，去年與友人合資經營雲端掘礦服務，一度有超過二百名客戶，但最近他看淡掘礦前景，毅然退出。他指，全球「礦工」數字近月以幾何級數上升，影響掘礦速度，以一部裝有六個顯示器的電腦為例，其運算速度在十一月能每月生產零點六以太幣，但同一部電腦，近月的產能已跌至零點三以太幣，「礦產」大減一半。



掘礦機產能下跌



經濟學者關焯照認為，多人掘礦代表開採成本愈來愈高，掘礦有如在油井掘油，愈多人掘時，油井愈快無油，剩餘的油亦難以取得。他又說，掘礦最後賺還是蝕，取決於虛擬貨幣的價格，惟虛擬貨幣價格會在短時間內急速升跌，投資者難以預視成功掘礦後的市價。



