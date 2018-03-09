﻿十億身家「麻將王」 見盡香江竹館滄桑

打麻將是港人最愛娛樂活動之一，卻甚少人清楚香港麻將業的發展路。本港首間攞正牌經營的麻將館「雞記」，由一間小小士多開始做起，經歷香港淪陷、製造業興盛期、九七回歸、金融風暴及沙士疫情等，至今仍屹立不倒。《東周刊》追訪「雞記」八十多年來走過的路，這個香港「No.1」麻將家族，不但靠一百四十四隻麻將打響名堂，更打出逾十億元身家。



「雞記」麻將創辦人林坤，十三歲由內地隻身來港，第一份工是在油麻地雞欄做小工，每月工錢只得一毫半，與欄商混熟後，找到門路以低廉價錢收購瀕死雞隻，再烹成滷水雞在街邊擺賣，大受歡迎，街坊亦稱呼他做「阿雞」。



一九三二年，他在廟街租了地舖開「雞記士多」，兼賣生果和糖水。開舖初時林坤見生意一般，遂向街坊提供免費麻將耍樂，藉以帶旺人流，其後街坊亦識趣抽水給他當租金，形成雞記麻將館的雛形。



創辦第一間有牌竹館



一九五五年港英政府準備立法全面禁賭，麻雀業界即發起救亡行動，人稱「雞叔」的林坤幼子林國強獲同業推舉出任「港九麻雀商會」主席，率領同業向當時的立法局爭取生存空間。



雞叔長子林偉森表示：「阿爸話當年是係靠講道理，向政府解釋打麻將是港人基本娛樂，等於英國人打橋牌一樣，去麻雀館打方便政府監管。結果一九五六年，政府終於批准麻雀合法化，油麻地『雞記』更成為香港史上第一間持牌麻將館。」



70至90年代全盛



七十至九十年代正值香港經濟起飛，雞記因在東九龍工廠區開舖，吸引不少廠商豪客光顧，生意至回歸後仍沒受太大影響。直至○三年爆發沙士，雞叔與兒子為救亡，率先引入當時內地新興的「全衝牌」：「我們還添置一批電動麻雀枱，那時很多麻將館每天只得幾枱客，雞記有半場滿已經是業界中最旺場。」



「鷄記」麻雀現時有四間店，已屆九十五歲的雞叔近年因腦退化退休，林偉森亦正式接棒成為第三代揸弗人。為紀念祖父及父親打江山的故事，繼一三年將一個公雞霓虹燈牌送給西九M+文化博物館，最近又將雞記歷史輯錄成書，希望市民藉此認識香港麻雀業歷史和發展，見證香江歲月變化。



