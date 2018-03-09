﻿「﻿路氹2.0」工程快完成﻿ ﻿澳門博彩業重心大轉移﻿

澳門二月份賭收錄得二百四十三億元，較去年同期上升百分之五點七，雖然遜於預期，卻是一四年十月以來日均賭收最高的月份。值得注意的是，MGM路氹新項目「美獅美高梅」趕及春節前夕啟用，起着重要協同作用。有學者認為，隨着市場稱為「路氹2.0」的路氹區第二階段發展接近完成，澳門博彩業重心將逐步轉移至路氹區。



趕及在農曆新年前開幕的MGM路氹區新項目「美獅美高梅」，總投資三十四億美元（折合約二百六十五億港元），被譽為路氹城最美的「珠寶盒」，酒店「視博廣場」擁有全球面積最大的室內永久LED屏幕；娛樂場獲批一百二十張賭枱；而場內超過三百件頂級藝術珍品及名廚主理的餐廳，更是其標榜的優勢。



集團首席執行官及執行董事簡博賢透露，開業以來生意不俗，新春檔期酒店入住率爆滿，單日入場訪客高達四萬人次，較澳門半島的美高梅酒店更佳。



新酒店增非博彩元素



「美獅美高梅」落成後，連貫路氹區另外四間博企的酒店娛樂場。澳門旅遊業議會理事長胡景光表示，今年春節黃金周中區傳統景點「無以前咁逼爆」，認為隨着路氹建設日趨成熟，部份人會轉為集中在該區玩樂消費。



專門研究博彩業的澳門大學工商管理學院副教授蕭志成指，「美獅美高梅」以藝術及餐飲掛帥，在非博彩範疇成功突圍，「未來各博企翻新舊酒店及建設新項目時，都應該經營多些市場上欠缺或獨特的非博彩元素，做到百花齊放。」



他指，澳門六大博企中有五間已先後在路氹區開設酒店娛樂場，彼此道路完全貫通，更加步行可達，將會發揮學術上所謂的「產業外部經濟規模化」，「當酒店娛樂場肩並肩地緊靠一起，彼此又有不同特色，便能夠產生協同效應『做大個餅』。」



