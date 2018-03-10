﻿﻿涉傳下體特寫予女下屬 ﻿﻿印裔總督察違規勢降職﻿

印度裔總督察潘保羅（Rajindarpal Singh Pannu）在二○一五年任職觀塘警區行動主任期間，在聖誕聯歡會後涉嫌將自己下體大特寫照片及一段十二秒的半裸外籍女子影片，透過手機傳送給一名下屬女督察，女督察有感被「性騷擾」，決定向上級投訴。消息指，潘保羅經紀律聆訊後，本周四被裁定違反《警察（紀律）規例》中作出「違紀行為刻意致使公共服務聲譽受損」，紀律聆訊委員會昨將事件交由警務處「一哥」盧偉聰「發落」，嚴重會被降職。



消息指，四十四歲的潘保羅於一五年十二月十一日晚出席警區聖誕聯歡會後，翌日凌晨時份涉嫌透過個人手機將兩張自己下體的特寫照片，以WhatsApp發送給下屬女督察，第一幅發送時附加「低調」（low key）二字，而第二幅則寫有「不要展示」（don't show）。女督察其後再收到潘保羅發出一段長約十二秒、一名外籍女子正脫去上衣的半裸影片。



潘保羅其後再WhatsApp女督察說「請致電給我」（can you call me pls），女督察有感被性騷擾，一直未有作出回應，並將手機調至靜音，翌日發現手機有十多個潘保羅來電，女督察認為事態嚴重，遂向上級投訴。潘保羅於同月十三日被調派往東九龍總區交通意外調查組，並疑知事件曝光，向女督察發訊息說「對不起，我幹出令妳尷尬的行為」，兩日後再向女方發訊息稱「親愛的，請妳空閒時致電給我，謝謝」。



妻稱不滿夜歸亂發訊息



九五年加入警隊的潘保羅已婚並育有一雙子女，為全港唯一印度裔三代警察世家。他在紀律聆訊中否認一切指控，自辯時聲稱在聯歡會上飲了近十杯紅酒及啤酒，又指案發時正與妻子因婚姻問題鬧不和，當晚返家時已醉酒，脫光衣褲便上牀睡覺，沒有發過任何不雅照片或影片給該女督察，而其手機事後亦已遺失。



同是印度裔的潘保羅妻子則供稱，因不滿丈夫深夜才返家，趁丈夫熟睡時查看其手機，稱看到不雅照甚氣憤，一怒之下把相關照片及影片隨意以WhatsApp發送給幾個人，並不知對方身份。直至丈夫遭問話，她才知道「玩出火」。



負責主持今次紀律聆訊的高級警司考慮雙方證供後，於本周四裁定潘保羅指控成立，昨聆聽對方求情後，認為事件嚴重，決定轉交「一哥」定奪。據過往經驗，同類型案件的紀律聆訊，最嚴重是被降職。



