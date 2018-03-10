﻿﻿涉傳下體特寫予女下屬 ﻿﻿印裔總督察違規勢降職﻿

消息指，四十四歲的潘保羅於一五年十二月十一日晚出席警區聖誕聯歡會後，翌日凌晨時份涉嫌透過個人手機將兩張自己下體的特寫照片，以WhatsApp發送給下屬女督察，第一幅發送時附加「低調」（low key）二字，而第二幅則寫有「不要展示」（don't show）。女督察其後再收到潘保羅發出一段長約十二秒、一名外籍女子正脫去上衣的半裸影片。
潘保羅其後再WhatsApp女督察說「請致電給我」（can you call me pls），女督察有感被性騷擾，一直未有作出回應，並將手機調至靜音，翌日發現手機有十多個潘保羅來電，女督察認為事態嚴重，遂向上級投訴。潘保羅於同月十三日被調派往東九龍總區交通意外調查組，並疑知事件曝光，向女督察發訊息說「對不起，我幹出令妳尷尬的行為」，兩日後再向女方發訊息稱「親愛的，請妳空閒時致電給我，謝謝」。
妻稱不滿夜歸亂發訊息
九五年加入警隊的潘保羅已婚並育有一雙子女，為全港唯一印度裔三代警察世家。他在紀律聆訊中否認一切指控，自辯時聲稱在聯歡會上飲了近十杯紅酒及啤酒，又指案發時正與妻子因婚姻問題鬧不和，當晚返家時已醉酒，脫光衣褲便上牀睡覺，沒有發過任何不雅照片或影片給該女督察，而其手機事後亦已遺失。
同是印度裔的潘保羅妻子則供稱，因不滿丈夫深夜才返家，趁丈夫熟睡時查看其手機，稱看到不雅照甚氣憤，一怒之下把相關照片及影片隨意以WhatsApp發送給幾個人，並不知對方身份。直至丈夫遭問話，她才知道「玩出火」。
負責主持今次紀律聆訊的高級警司考慮雙方證供後，於本周四裁定潘保羅指控成立，昨聆聽對方求情後，認為事件嚴重，決定轉交「一哥」定奪。據過往經驗，同類型案件的紀律聆訊，最嚴重是被降職。