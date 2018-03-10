﻿﻿匯款來港投資倫敦金﻿﻿ 19台商被騙3100萬﻿

十九名台灣人，聲稱去年底開始收到陌生人透過Line及微信等通訊軟件接觸他們，部份陌生人的頭像為美女，推介事主越洋匯錢投資倫敦金等投資項目，事後卻被蝕清光，共涉款逾三千一百萬港元。四名受害人代表早前來港，並在昨日到灣仔警察總部報案。



被騙十九名台灣男子，大部份為投資商人，他們被騙金額由七萬八千元至一千四百多萬港元不等，其中一名姓吳（四十八歲）男子，被騙徒呃去逾一千四百三十萬元。受害人中四名代表（四十二至五十八歲），早前來港並向現任東區區議員、二十三萬監察發言人王國興求助，昨晨十時，王國興陪同四名來港苦主代表到灣仔警察總部報案，其後再轉往中環國際金融中心向金融管理局投訴，要求特區政府跟進及規管倫敦金。



陌生女Line微信接觸



四名受害人代表稱，去年底開始，有陌生女子透過Line及微信等通訊軟件，接觸他們推介倫敦金、原油、貴金屬等投資項目，他們被游說及透過網上銀行匯款到一間報稱位於上環的投資公司，其後發現款項虧蝕，以及投資公司的註冊有可疑，懷疑受騙。



警方表示，上月五日及昨日，先後接獲五名台灣男子來港報警，聲稱早前透過社交網站認識數名女子，先後由台灣匯款共約一千五百七十萬港元至本港一間銀行戶口後，即與對方失聯，懷疑受騙。



警方初步調查後，將案件列作洗黑錢處理，合併交由灣仔警區重案組跟進，暫時無人被捕。



灣仔重案跟進 無人被捕



金管局提醒市民，有關倫敦金及相關投資活動並不屬於金管局的監管範圍。市民如懷疑，應立即聯絡警方或致電二八六○五○一二與警方商業罪案調查科調查。



